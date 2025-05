Florenzi: "Che gioia tornare in campo, ma ora spingiamo il Milan fino a dove merita"

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, dopo il successo all'ultima di campionato contro il Monza è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "Tornare in campo è una gioia personale, figlia di un percorso personale che mi sono portato dietro. Viene dopo una stagione dove non siamo stati all'altezza e vedremo il da farsi il prossimo anno".



Come avete vissuto le ultime settimane?

"Dall'inizio dell'anno non siamo stati continui sotto alcuni aspetti.

Ovvio che la Serie A è un campionato di livello massimo dove non puoi sbagliare e noi abbiamo sbagliato tanto. Da domani dobbiamo spingere per riportare il Milan dove merita".



Da dove ripartire?

"Si riparte dai giocatori che hanno voglia di lottare per questa maglia e da un gruppo coeso che non è mai mancato".