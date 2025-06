Ufficiale Il Milan dice addio anche a Florenzi: "Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!"

Alessandro Florenzi non continuerà la sua avventura con la maglia del Milan. Pochi minuti fa infatti, il club rossonero ha ufficializzato l'addio del calciatore ex Roma sui propri profili social, salutandolo con parole di stima e riconoscenza: "Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!".

In carriera il classe '91 vanta 280 presenze e 28 gol con la Roma, 77 gettoni e 3 reti con il Milan, 37 apparizioni e 11 centri con il Crotone, 36 partite e 2 gol con il PSG e 14 sfide con il Valencia. In Nazionale ha preso parte a 49 incontri, segnando 2 reti. Sono 18 invece i match disputati con l'Under 21, con 5 reti all'attivo, mentre è sceso in campo in 4 occasioni con l'Under 20. Nel suo palmares c'è un Europeo, conquistato con l'Italia, una Serie A, una Coppa di Francia, una Supercoppa Francese e uno scudetto Primavera.

Sarà importante adesso cercare di capire quale sarà il suo futuro. Molti tifosi invocano per lui un posto in società, ma qualora volesse continuare a giocare dovrà farlo altrove. Nelle prossime settimane tutto sarà chiarito e c'è da scommettere che anche il diretto interessato prenderà la parola per pronunciarsi in prima persona sul suo avvenire.