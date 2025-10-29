Live TMW Roma, Dovbyk: "Era importante vincere. Sono felice di aver segnato"

La Roma torna a vincere allo Stadio Olimpico: i gol di Mario Hermoso e Artem Dovbyk nella ripresa stendono il Parma di Carlos Cuesta. Nell'immediato post partita, è Dovbyk a parlare del match in conferenza stampa nell'apposita sala dello stadio. Diretta testuale a cura di TMW.

21.21 - Inizia la conferenza

L'emozioni di questa notte?

“Sono contento, le ultime tre gare in casa sono state disastrose. Oggi era importante vincere, sono contento anche del gol e di aver fatto felici i tifosi”.

Come stai mentalmente dopo tutti questi alti e bassi?

“Non è facile, ma penso al campo: il mister ci spiega cosa fare, soprattutto a chi entra fresco in momenti decisivi. Faccio il mio meglio per aiutare la squadra, la mentalità è quella giusta: la mia famiglia mi sostiene sempre”.

Una dedica per il gol? Ci sei rimasto male del cambio Ferguson-Bailey?

“Sinceramente, ci siamo scaldati in tre: poi il mister ha deciso di fare così, io ero già pronto. Il gol lo dedico ai tifosi, che mi sono stati vicino in momenti complicati”.

Forse, inizia un nuovo periodo della tua avventura a Roma rispetto all'episodio dei due rigori sbagliati? La gara di domenica contro il Milan?

“Non ho sbagliato due rigori tecnicamente (ride, ndr). Sono soddisfatto della condizione fisica che ho raggiunto, il mister spesso lo riconosce: col Sassuolo ho fatto bene, peccato che i compagni non abbiano sfruttato i miei assist, però dobbiamo continuare così”.

21.28 - Termina la conferenza stampa.