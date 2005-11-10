Roma, per Dovbyk solo offerte di prestito senza obbligo: a queste condizioni, non si fa

Artem Dovbyk può partire, ma non a qualsiasi condizione: secondo Sky Sport, per l’ex Girona sarebbero arrivate finora soltanto offerte in prestito secco. Una formula che la Roma non intende prendere in considerazione, soprattutto alla luce dell’investimento fatto per acquistare il centravanti appena due estati fa, quando il club giallorosso aveva speso circa 40 milioni di euro.

La Roma è disposta a valutare una cessione a titolo definitivo o, eventualmente, un prestito con obbligo di riscatto. Le squadre che hanno mostrato maggiore interesse restano Trabzonspor e Real Betis, anche se nessuna delle due, al momento, avrebbe presentato un’offerta vicina alle richieste della Roma.

Per l'ucraino 63 presenze e 20 gol in giallorosso, ma l'ultima stagione è stata molto al di sotto delle attese: neanche la cura Gasperini è riuscita a risollevare il rendimento dell'attaccante, pesantemente condizionato dagli infortuni.