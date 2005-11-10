Argentina, Scaloni: "Dybala out dal Mondiale? Altri possono dare di più". E parla di Nico Paz

La Nazionale Argentina ha iniziato a muovere i primi passi verso il Mondiale 2026 e i suoi giocatori stanno arrivando per radunarsi presso il centro sportivo dell'AFA (Federcalcio Albiceleste). Nel frattempo ieri, in serata italiana, il ct Lionel Scaloni ha parlato con DSports per commentare la lista definitiva dei convocati alla Coppa del Mondo.

Si parte subito dall'esclusione di Paulo Dybala, Scaloni è stato chiaro: "Paulo... è superfluo dire che è un grande giocatore. È tornato a livelli eccezionali con il suo club, si sono qualificati in Champions con la Roma grazie a ottime prestazioni da parte sua nelle ultime partite. Però beh, è come sempre, i giocatori passano e arrivano giovani che portano il loro contributo". E ha aggiunto: "Nel nostro caso, ci sono ragazzi che in quella posizione si sono consolidati, che meritano un'opportunità, e abbiamo preso la decisione di puntare su altri".

"La qualità che possiede è indiscutibile; è indiscutibile che gli vogliamo bene e che sia un ragazzo spettacolare. Noi però guardiamo sempre al presente e a quello che possono darci anche in prospettiva, e oggi ci sono altri ragazzi che possono darci qualcosa in più. Sia lui che altri ragazzi che sono stati campioni del Mondo sono rimasti fuori, ma tant'è, come sempre si vive alla giornata e abbiamo preso questa decisione".

Nico Paz invece parteciperà al suo primo Mondiale, anche se è risultato assente tra le fila del Como nell'ultima giornata di Serie A contro la Cremonese per un infortunio al ginocchio: "Credo che se avesse potuto giocare, lo avrebbe fatto. Non penso che Fabregas, così come altri allenatori, pensi più a una Nazionale che al proprio club. Lo ringrazio per il suo messaggio, io farei lo stesso, penserei prima alla mia squadra".