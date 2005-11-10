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Roma, emergenza infortuni e Gasperini guarda alla Primavera: due giovani nel mirino

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 00:08Serie A
17.10.2026 00:08Serie A
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Le assenze di Koné, Cristante e Malen riducono le alternative. Possibile chiamata per alcuni giovani, mentre resta da valutare Dybala.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'emergenza potrebbe spingere Gian Piero Gasperini ad attingere dalla Primavera in vista della sfida della Roma contro il Genoa. I giallorossi devono fare i conti con diverse assenze soprattutto a centrocampo e in attacco e almeno un paio di giovani potrebbero essere aggregati alla prima squadra per completare l'elenco dei convocati. Una necessità legata soprattutto alle difficoltà numeriche emerse negli ultimi giorni.

Koné e Cristante out: Panico e Di Nunzio tra i candidati

Come riportato da Gazzetta Regionale, gli stop di Koné e Cristante hanno ridotto ulteriormente le possibilità di scelta in mezzo al campo. Tra i ragazzi della Primavera maggiormente accreditati per una convocazione figurano Panico e Di Nunzio. Gasperini valuterà nelle prossime ore chi inserire nel gruppo per avere qualche soluzione aggiuntiva contro il Genoa.

Malen squalificato e Dybala in dubbio: chance per Arena e Paratici

L'emergenza riguarda anche il reparto offensivo. Malen non sarà disponibile per squalifica, mentre restano da verificare le condizioni di Paulo Dybala. Per aumentare le alternative davanti, i nomi da tenere maggiormente in considerazione sono quelli di Arena e Paratici, senza escludere Camara. Le ultime valutazioni dello staff tecnico determineranno quali giovani avranno l'opportunità di entrare nella lista dei convocati.

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