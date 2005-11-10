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Roma, Gasperini: "Guardiamo solo noi stessi. Domani Massa sarà perfetto"

Roma, Gasperini: "Guardiamo solo noi stessi. Domani Massa sarà perfetto" TUTTOmercatoWEB
Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 13:56Serie A

Domani alle 18.00, la Roma ospiterà l'Inter di Cristian Chivu allo Stadio Olimpico per il big match della quinta giornata di Serie A. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà la gara in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.

13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

13.35 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa rappresenta questa partita per voi? Come si prepara?
"C'è la soddisfazione di arrivarci in questa situazione di classifica e di vittorie: è un bell'appuntamento, stadio pieno con due squadre importanti. Mi fermo qui. Sarà occasione di un appuntamento molto atteso".

L'entusiasmo può essere un'arma a doppio taglio?
"Per quanto mi riguarda, queste sono tutte energie positive, poi c'è la partita. Noi dobbiamo pensare alla gara, al nostro momento, all'ambiente favorevole: questi sono appuntamenti belli un po' per tutti".

Come mai la Roma arriva a questa gara alla pari dell'Inter? "Io vedo l'Inter ancora più avanti rispetto a tutte. Sta facendo qualcosa di straordinario da anni, è una squadra forte. Poi, che per tutti ci sia la voglia di competere con loro è perché ne si riconosce la forza".

Come si prepara questa gara? A Torino si è vista stanchezza...
"Si preparano da sole, noi dobbiamo essere lucidi e capire cosa fare per essere competitivi. Non ci sono altri secondi fini: a Torino è stata una gara tosta, come tutto il campionato. Non si può pensare sempre di vincere come fatto nelle prime due gare. Vincere gare difficile è comunque una soddisfazione".

In cosa l'Inter è ancora oggettivamente più avanti della Roma?
"Ma di tutte... i risultati sono sotto gli occhi di tutti: bisogna avere la serenità di riconoscerlo. Noi dobbiamo guardare noi stessi, sono soddisfatto di quanto stiamo facendo: stiamo provando a salire di livello. I numeri dicono che l'Inter è la più forte del nostro campionato, da qualche anno. Noi stiamo cercando di inserirci e stare in una posizione in cui rispetto al passato siamo cresciuti".

Lulli è pronto per un big match?
"Se gioca in campionato è perché è pronto. Sta facendo un percorso in cui sta bruciando le tappe: io sono molto soddisfatto di lui".

L'Inter è un po' la sua criptonite. Che difficoltà ha trovato in questi anni?
"Può darsi... per un periodo sono riuscito a ottenere dei risultati, mentre negli ultimi anni non è stato così. Sono cambiati alcuni allenatori, ma il risultato è rimasto lo stesso. C'era un periodo in cui è stato così anche contro la Juventus. Possono esserci più componenti, ma sicuramente è una squadra forte".

Ha dovuto rimettere mano nella testa dei giocatori per riattaccare la spina dopo la preparazione estiva?
"Quest'anno è stato particolare con il Mondiale di mezzo, in più il mercato. Abbiamo fatto una buona preparazione, poi quando arriva il campionato l'attenzione è diversa. Il gruppo non è mai mancato: giusto contro l'Inter a Milano nel secondo tempo. In generale, siamo sempre stati sul pezzo, facendo il massimo per vincere".

Koné e Wesley come stanno? Pellegrini?
"Ci siamo tutti per domani e incrocio le dita. Tutti disponibili: questo già un risultato incredibile. Poi, su 23, c'è qualcuno che ha qualche acciacco, ma è normale. Oggi facciamo l'ultima rifinitura, ma con la tensione che sale rientrerà tutto. Pellegrini può fare tutto: è disponibile. Poi, chiaramente, la sosta gli fa comodo dato che non gioca da tempo: vedremo se faremo qualche amichevole".

Potremmo vedere qualche cambio di assetto?
"Per me è fondamentale fare le cose per raggiungere il meglio per la squadra. Poi ogni gara è diversa e ad oggi è imprevedibile. Con l'Atalanta ho inserito due centrali per vincere la partita perché avevamo qualche problema in difesa che, se risolti, ci avrebbero aiutati. Questa cosa va considerata. Anche a Torino è uscito Dybala o Malen per sistemare il centrocampo. Non sono mai segnali per non vincere".

La designazione di Massa?
"Domani Massa sarà perfetto, così non ci saranno polemiche".

Cosa si aspetta di vedere negli occhi dei suoi giocatori prima della partita?
"Nulla di diverso rispetto al solito: è una partita importante. Dobbiamo essere consapevoli che siamo arrivati a questo punto grazie a quanto fatto e proveremo a giocare al meglio delle nostre modalità".

Come giudica Molina a sinistra? Wesley lo rivedremo a destra?
"Tutti possono giocare in entrambe le fasce, sono giocatori molto abili".

Per la Roma è più soddisfacente avere un Malen in queste condizioni oppure una difesa così impenetrabile?
"Un bel risultato entrambe le cose, no? Qualcuno dice che le squadre sono forti grazie alle difese, altri perché fanno tanti gol. Io dico che le squadre che vincono è perché hanno miglior attacco e miglior difesa".

13.56 - Termina la conferenza stampa.

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