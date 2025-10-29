Live TMW Roma, Gasperini: "Stiamo crescendo, è un bel momento"

La Roma torna a vincere allo Stadio Olimpico: i gol di Mario Hermoso e Artem Dovbyk nella ripresa stendono il Parma di Carlos Cuesta. Gian Piero Gasperini, in questi minuti è atteso nella sala stampa dello stadio per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

Sulla scelta di mettere dentro Bailey e non Dovbyk.

"Volevo giocare con Bailey, Dybala e Soulé. Giocare sulla tecnica, sugli scambi, la velocità, però mi è sembrato che Bailey non avesse recuperato dalla partita col Sassuolo. Aveva difficoltà a essere frizzante e veloce, quindi nel secondo tempo ho messo El Aynaoui con Cristante dietro le punte. Non ho messo Dobyk? C'erano sempre tre giocatori offensivi in campo, non ha importanza la statura, la fisicità. Ci può giocare Dybala, Dovbyk, Ferguson. Poi ci siamo messi con gli attaccanti più larghi e Cristante dietro. Noi giriamo comunque sempre su questo, difficilmente adottiamo altri sistemi".

Si aspettava questa Roma?

"Oggi abbiamo fatto bene, forse abbiamo faticato nella prima mezz'ora. Poi prendendo le misure diventiamo una squadra più tosta, che non sbanda. Già sul finire del primo tempo, il Parma aveva poche chance di giocare: chiaro che devi fare gol. Poi, quando domini, il gol è probabile farlo".

Da cosa capisce che la Roma sta migliorando?

"Nelle trame di gioco. Dopo il gol si sono aperti degli spazi, dobbiamo diventare bravi a giocare nello stretto e a interrompere l'impostazione degli avversari. Anche la difesa deve aiutare gli attaccanti. la squadra sta crescendo, sia cambiando assetto e sia con dei cambi: è un bel momento".

Manca qualità nel tiro della distanza?

"Si, serve allenarlo. Anche a chi calcia bene serve allenamento, poi ci sono le caratteristiche e i livelli. Mi posso allenare 24 ore sul rovescio, ma non sarò mai Sinner".

Cristante trequartista?

"Gli piace, è felicissimo. Lui può giocare ovunque, ma ritornare a quanto fatto 7-8 anni fa è bello. Io sono così, qualche volta devo cambiare la routine: ti aiuta a dare qualcosa in più".

