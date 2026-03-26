Focus TMW Roma, il corso De Rossi pare al capolinea. Solo Pisilli e Pellegrini nella rosa di Gasp

Per decenni Alberto De Rossi è stato una figura importante per il settore giovanile della Roma. Ora però sembra che il suo rapporto sia destinato a cambiare - se non giungere al termine - con l'arrivo del nuovo direttore del settore giovanile, Massimo Tarantino. Nel corso degli ultimi anni la Primavera e tutto il settore giovanile è stato tenuto ad alti livelli, ma in pochi sono arrivati in prima squadra.

Il valore

Niccolò Pisilli, convocato con la Nazionale maggiore, per lungo tempo è stato sul banco dei cedibili, fino a essere tolto solamente a gennaio, quando Gasperini ha deciso di puntare su di lui. Poi c'è Lorenzo Pellegrini, cresciuto a Roma e maturato a Sassuolo. Sono solamente loro due a tenere alta la bandiera del settore giovanile, in annate in cui i giovani ci sono ma arrivano da altre situazioni (Venturino).

Gli esordienti

Antonio Arena è anche andato in gol, in Coppa Italia contro il Torino. Una rete ininfluente per il risultato ma che potrebbe portare a un inizio per l'ex Pescara. Qualche partita in campionato l'ha giocata, è giovane e si formerà. L'altro che ha assaggiato la Serie A è Alessandro Romano, neanche il tempo per rimanere che era già in prestito allo Spezia, quasi a dimostrare qual è la politica sui giovani... Che non c'è.

Portieri: -

Difensori: -

Centrocampisti: Niccolò Pisilli, Lorenzo Pellegrini

Attaccanti: -

Esordienti: Antonio Arena, Alessandro Romano