Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Da Roma lanciano il nome di Pulisic per i giallorossi: Gasperini ne è un estimatore

Da Roma lanciano il nome di Pulisic per i giallorossi: Gasperini ne è un estimatore TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:45Serie A

Christian Pulisic dal Milan alla Roma? Dalla Capitale arrivano indiscrezioni circa un interesse del club giallorosso per l'attaccante statunitense, attualmente in forza al Milan per l'appunto. L'ex giocatore del Chelsea sarebbe particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, che vedrebbe nel classe 1998 un rinforzo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo. La pista avrebbe preso corpo dopo alcuni contatti avviati da intermediari che avrebbero proposto il calciatore alla dirigenza romanista.

Tra gli elementi che potrebbero favorire l'operazione c'è anche il diverso scenario europeo delle due società. La Roma potrà infatti disputare la prossima Champions League, competizione dalla quale il Milan resterà escluso. Un dettaglio che potrebbe incidere nelle valutazioni del giocatore, reduce da una stagione giudicata al di sotto delle aspettative. A rendere più concreta l'ipotesi ci sarebbe inoltre il rapporto positivo tra il nuovo direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico e l'entourage dell'attaccante americano, fattore che potrebbe agevolare eventuali sviluppi della trattativa.

Il Tempo definisce Pulisic più di una semplice suggestione di mercato. L'esterno offensivo è legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e, al momento, non sarebbe stato raggiunto un accordo per il rinnovo. I rossoneri, tuttavia, mantengono il controllo della situazione grazie a un'opzione unilaterale che consentirebbe di estendere il rapporto per un'ulteriore stagione

Articoli correlati
Pulisic infastidito dalla critiche: "Non capisco perché si parlasse solo del mio... Pulisic infastidito dalla critiche: "Non capisco perché si parlasse solo del mio digiuno dal gol"
Milan ancora senza dirigenti? Pulisic non è preoccupato: "Si sistemerà tutto e torneremo... Milan ancora senza dirigenti? Pulisic non è preoccupato: "Si sistemerà tutto e torneremo lassù"
Milan, il futuro di Pulisic resta in bilico: rinnovo fermo e Mondiale decisivo per... Milan, il futuro di Pulisic resta in bilico: rinnovo fermo e Mondiale decisivo per il mercato
Altre notizie Serie A
La replica della FIGC alla battuta di Infantino: "Uscita infelice, calcio insegna... La replica della FIGC alla battuta di Infantino: "Uscita infelice, calcio insegna il rispetto"
Roma, dalla Spagna: l'Atletico Madrid torna a pensare a Dovbyk se partirà Sorloth... Roma, dalla Spagna: l'Atletico Madrid torna a pensare a Dovbyk se partirà Sorloth
Napoli, si complica la pista Gila: Gattuso vuole tenerlo e Manna punta l'alternativa... Napoli, si complica la pista Gila: Gattuso vuole tenerlo e Manna punta l'alternativa
Inter, attenzione a Endrick. Potrebbe essere l'occasione estiva di mercato Inter, attenzione a Endrick. Potrebbe essere l'occasione estiva di mercato
Romagnoli-Al Sadd, ecco cosa manca per chiudere. E la Lazio valuta 5 nomi per sostituirlo... Romagnoli-Al Sadd, ecco cosa manca per chiudere. E la Lazio valuta 5 nomi per sostituirlo
Liberali rischia di essere un rimpianto del Milan. De Vecchi: "Errore di valutazione... Liberali rischia di essere un rimpianto del Milan. De Vecchi: "Errore di valutazione clamoroso"
Carnasciali: "Fiorentina-Ruggeri? Avrei preferito non fosse uscita la notizia..."... Carnasciali: "Fiorentina-Ruggeri? Avrei preferito non fosse uscita la notizia..."
No di Rangnick al Milan, arrivano ulteriori dettagli. Il fattore Ibrahimovic ha pesato... No di Rangnick al Milan, arrivano ulteriori dettagli. Il fattore Ibrahimovic ha pesato
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Le incredibili ultime due settimane di Comolli alla Juventus. L'addio era inevitabile, le tempistiche fanno riflettere. Il francese ha fallito in tutto. Elkann, nuovo anno zero: che sia l'ultimo
Primo piano
Immagine top news n.0 Come nel 2020: Rangnick non arriva e Ibra resta. La storia al Milan si ripete ancora
Immagine top news n.1 Clamoroso Milan, Rangnick dice no ai rossoneri. Il tedesco è stanco di aspettare il club
Immagine top news n.2 Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Si riunisce il tandem con Gasperini
Immagine top news n.3 Il Sassuolo sistema la panchina: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore
Immagine top news n.4 Juventus, l'avventura di Damien Comolli in bianconero è finita: il comunicato
Immagine top news n.5 Juventus, ecco Carnevali: è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Il comunicato
Immagine top news n.6 Il talento che ha fatto piangere l'Italia è un uomo mercato al Mondiale
Immagine top news n.7 Nel caso del Milan attuale c'è una certezza (una delle poche). Con qualsiasi mister
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter 'rischia' di aver già finito il suo calciomercato a giugno
Immagine news podcast n.2 Mancini, Baldini o Conte? A che punto è la corsa per il nuovo ct azzurro?
Immagine news podcast n.3 Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Juve attivissima sul mercato. Dal Dibu a Sorloth fino alle uscite: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Carnevali possibile alter ego di Marotta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Braglia: "Carnevali vale Marotta. E con una dirigenza tutta italiana..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, De Paola: "Il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Modric si avvia ad appendere le scarpette al chiodo. Il Mondiale l'ultimo ballo
Immagine news Serie A n.2 Roma, dalla Spagna: l'Atletico Madrid torna a pensare a Dovbyk se partirà Sorloth
Immagine news Serie A n.3 Napoli, si complica la pista Gila: Gattuso vuole tenerlo e Manna punta l'alternativa
Immagine news Serie A n.4 Inter, attenzione a Endrick. Potrebbe essere l'occasione estiva di mercato
Immagine news Serie A n.5 Romagnoli-Al Sadd, ecco cosa manca per chiudere. E la Lazio valuta 5 nomi per sostituirlo
Immagine news Serie A n.6 Liberali rischia di essere un rimpianto del Milan. De Vecchi: "Errore di valutazione clamoroso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Corsi: "Due settimane per il futuro del club. L'allenatore? Entro una decina di giorni"
Immagine news Serie B n.2 Hellas Verona, Sogliano: "Felice di poter rimanere. Ci aspetta una sfida complicata"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, fumata bianca per il rinnovo di Belloni. La firma la prossima settimana
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Americo Branco nuovo direttore sportivo. Ariaudo direttore tecnico
Immagine news Serie B n.5 Ascoli, Gori e la lettera aperta ai tifosi bianconeri: "Certi amori diventano eterni"
Immagine news Serie B n.6 Vicenza, il Capitano non molla! Costa rinnova fino al giugno 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, tesserato dal 1° luglio Ibe Chinaecherem. Accordo annuale con opzione
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, tesserato dal 1° luglio Matteo Michielin. Contratto fino al giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 Guidonia Montecelio, Lopez: "C'è l'ambizione che cercavo. Vogliamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.4 Catania, stretta finale per Varrà come nuovo ds. Sul piatto accordo biennale
Immagine news Serie C n.5 Perugia, ufficializzato lo staff di Tedesco: c'è anche suo fratello Salvatore
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, il Gruppo Rota presenta un'offerta ufficiale per rilevare il club da Guarascio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Messico-Sudafrica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Grecia-Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.2 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Gama: "Percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il saluto di Floe a Napoli: "Non avrei mai potuto immaginare una stagione così straordinaria"
Immagine news Calcio femminile n.6 Labate e la Ternana proseguono assieme: rinnovo fino al 2027 con le Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 Ricordiamo Silvio Berlusconi a tre anni dalla morte. La sua storia nel calcio tra Milan e Monza
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo C del Mondiale 2026
Newsticker
10:01 È ufficiale, Carnevali è il nuovo ad e dg della Juventus: «Orgoglioso e onorato»
07:26 La Fifa doppia i ricavi delle Olimpiadi
05:29 Il Messico e la Corea del Sud vincono all’esordio
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali
09/06 Malagò ineleggibile alla Figc? Il Coni: «La decisione non è di nostra competenza»