Da Roma lanciano il nome di Pulisic per i giallorossi: Gasperini ne è un estimatore

Christian Pulisic dal Milan alla Roma? Dalla Capitale arrivano indiscrezioni circa un interesse del club giallorosso per l'attaccante statunitense, attualmente in forza al Milan per l'appunto. L'ex giocatore del Chelsea sarebbe particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, che vedrebbe nel classe 1998 un rinforzo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo. La pista avrebbe preso corpo dopo alcuni contatti avviati da intermediari che avrebbero proposto il calciatore alla dirigenza romanista.

Tra gli elementi che potrebbero favorire l'operazione c'è anche il diverso scenario europeo delle due società. La Roma potrà infatti disputare la prossima Champions League, competizione dalla quale il Milan resterà escluso. Un dettaglio che potrebbe incidere nelle valutazioni del giocatore, reduce da una stagione giudicata al di sotto delle aspettative. A rendere più concreta l'ipotesi ci sarebbe inoltre il rapporto positivo tra il nuovo direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico e l'entourage dell'attaccante americano, fattore che potrebbe agevolare eventuali sviluppi della trattativa.

Il Tempo definisce Pulisic più di una semplice suggestione di mercato. L'esterno offensivo è legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e, al momento, non sarebbe stato raggiunto un accordo per il rinnovo. I rossoneri, tuttavia, mantengono il controllo della situazione grazie a un'opzione unilaterale che consentirebbe di estendere il rapporto per un'ulteriore stagione