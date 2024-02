Roma, Lukaku: "Il gol? Sapevo di essere molto più forte del difensore"

Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di UEFA.com per commentare il pari della Roma sul campo del Feyenoord:

"Non si può essere contenti di un pareggio, si vuole vincere. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per vincere la partita, ma anche loro avrebbero potuto farlo. Quindi l'1-1 è un buon risultato. Dal punto di vista della prestazione, abbiamo giocato un ottimo primo tempo".

Entrambi i gol sono arrivati in contropiede:

"Questo è il calcio. È per questo che bisogna mantenere la testa al 100% per tutto il tempo. Quando c'è un'occasione, bisogna segnare, ed è quello che abbiamo fatto. Poi abbiamo avuto forse dieci minuti in cui avremmo potuto segnare di nuovo".

Il tuo gol?

"Era solo un cross. Il difensore stava cercando di trattenermi, ma sapevo di essere molto più forte di lui e sono arrivato sul pallone".