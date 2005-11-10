Napoli, incontro con l'agente di Lukaku: il belga è sul mercato. Ma non sarà svenduto

L'attaccante il club azzurro si aspettano delle offerte. Le pretendenti non sembrano mancare e negli ultimi giorni sarebbe spuntata anche l'ipotesi MLS.

Romelu Lukaku è ufficialmente sul mercato. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, rivelando come nelle scorse ore ci sarebbe stato un confronto tra il Napoli e l'agente del giocatore ed entrambi hanno preso la decisione di non proseguire insieme anche la prossima stagione. Non un fulmine a ciel sereno, sottolinea il quotidiano: i giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall’esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi (e quello di Big Rom pesa per 11 milioni di euro netti a stagione).

Possibili destinazioni

Venduto non significa però svenduto, per questo il Napoli spera di raccogliere dall'attaccante un discreto bottino, anche perché le pretendenti non sembrano mancare. Club turchi, arabi, la Premier, Ajax, Monaco, un ritorno all'Anderlecht: tutti possibili scari a cui si aggiunge anche la MLS, visto che l'agente Federico Pastorello nelle ultime settimane è stato a lungo negli Stati Uniti per seguire il Mondiale.

Situazione De Bruyne

Diametralmente opposta è la situazione del suo grande amico De Bruyne, ancora al centro del progetto tinto d’azzurro. Allegri aspetta anche lui il 5 agosto in Abruzzo per vederlo all’opera e affrontare insieme il domani, ma il club vorrebbe che partecipasse alle celebrazioni dell’1 agosto per i 100 anni e sta valutando con Kevin la possibilità di un rientro leggermente anticipato.