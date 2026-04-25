Roma, Malen: "Mondiale? Ora sono concentrato sul campionato"
TUTTO mercato WEB
Protagonista del match contro il Bologna, Donyell Malen ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Mi interessa aiutare il club e aiutare la squadra nel vincere le partite. Mondiali? Al momento sono concentrato solo sulle partite della Roma, poi penserò successivamente alla Nazionale".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Rocchi si è autosospeso, l'annuncio: "Scelta sofferta e difficile, ma condivisa con la mia famiglia"
Serie A
Rocchi si è autosospeso, l'annuncio: "Scelta sofferta e difficile, ma condivisa con la mia famiglia"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile