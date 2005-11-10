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Roma, Manu Koné sostituito a Istanbul per un fastidio al ginocchio. Domani la ripresa

Roma, Manu Koné sostituito a Istanbul per un fastidio al ginocchio. Domani la ripresa TUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:37Serie A
Mister Gasperini e i giallorossi riprenderanno a lavorare già questo venerdì per preparare il match di campionato contro il Torino.

Fastidio al ginocchio per Manu Koné: è questa, secondo quanto raccolto da TMW, la ragione che ha spinto mister Gasperini a sostituire il centrocampista francese nella sfida di questa sera contro il Fenerbahce (1-1). Koné, per la cronaca, è uscito al 53' ed è stato rilevato da Pisilli.

Intanto, l'allenatore giallorosso ha fissato la ripresa degli allenamenti già per domani mattina: nel mirino di Malen e compagni c'è la partita di lunedì contro il Torino, valida per il quarto turno di Serie A.

La pagella di Koné su TMW

Kone 6 - Greenwood lo brucia sul tempo nell'assist per Brown. Il francese si era in precedenza fatto apprezzare in fase di contenimento e con una splendida verticalizzazione per Dybala.

Fonte Marco Campanella

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