TMW
Roma, Manu Koné sostituito a Istanbul per un fastidio al ginocchio. Domani la ripresa
TUTTOmercatoWEB
Mister Gasperini e i giallorossi riprenderanno a lavorare già questo venerdì per preparare il match di campionato contro il Torino.
Fastidio al ginocchio per Manu Koné: è questa, secondo quanto raccolto da TMW, la ragione che ha spinto mister Gasperini a sostituire il centrocampista francese nella sfida di questa sera contro il Fenerbahce (1-1). Koné, per la cronaca, è uscito al 53' ed è stato rilevato da Pisilli.
Intanto, l'allenatore giallorosso ha fissato la ripresa degli allenamenti già per domani mattina: nel mirino di Malen e compagni c'è la partita di lunedì contro il Torino, valida per il quarto turno di Serie A.
La pagella di Koné su TMW
Kone 6 - Greenwood lo brucia sul tempo nell'assist per Brown. Il francese si era in precedenza fatto apprezzare in fase di contenimento e con una splendida verticalizzazione per Dybala.
Fonte Marco Campanella
Altre notizie Serie A
Oggi
22:53 Serie A
Tosto: "Fiorentina ancora al mare, ma chi parla di salvezza non capisce nulla di calcio"
22:45 Serie A
De Rossi già pazzo di Osmajic: "Attaccante anni '90, interpreta il calcio come piace a me"
22:37 Serie ATMW
TMWRoma, Manu Koné sostituito a Istanbul per un fastidio al ginocchio. Domani la ripresa