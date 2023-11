Roma, missione Champions. Ma fino a Natale è un tour de force

vedi letture

Un mese, otto patite e una posta in palio altissima. Già, perché nonostante l’avvio lento della Roma la zona Champions è a soli tre punti e da domani a Capodanno i giallorossi si giocheranno molto del futuro della stagione. Si comincia all’Olimpico contro l’Udinese, poi le trasferte in Svizzera con il Servette e quella a Reggio Emilia con il Sassuolo. Tre gare che serviranno a tenere acceso anche l’obiettivo primo posto nel girone d’Europa League, non più scontato dopo il ko a Praga. Ma se dopo la sfida con il Sassuolo la Roma potrà avere sette giorni per preparare la sfida con la Fiorentina, è dalla gara con la Viola in poi che arriva il bello. Perché ci sarà l’ultima e decisiva gara con lo Sheriff, il Bologna e infine la chiusura dell’anno con Napoli e Juventus. Un finale per cuori forti con tre scontri diretti per la zona Champions nelle ultime quattro partite del 2023.

Uscirne bene è fondamentale per continuare a inseguire il quarto posto e anche per questo ci sarà bisogno dell’apporto della rosa al completo. Un qualcosa che da inizio anno non è mai successo a Trigoria. Tra infortuni di lungo corso, problemi cronici e imprevisti, Mourinho si è ritrovato sempre a dover fare la conta, stressando giocatori come Mancini, Ndicka, Cristante, Paredes e Lukaku, praticamente mai usciti dalle turnazioni. Alla ripresa ci sarà un Lorenzo Pellegrini in più, ma non ancora Smalling, il cui rientro potrebbe slittare al 2024. Da valutare oggi Renato Sanches dopo che ieri è tornato a lavorare con il gruppo, mentre gli altri sono abili e arruolabili. Delle risposte lo Special One se le aspetterà anche da Dybala, rientrato dall’Argentina senza aver giocato e pronto a riprendere in mano la sua Roma.