Roma, Mourinho: "Mai pensato che Dybala potesse giocare 90', l'ha fatto per l’emozione"

vedi letture

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa della condizione di Dybala e della sua presenza in campo stasera per tutti i novanta minuti: "Non ho mai pensato che potesse giocare 90’, né io, né Paulo, né i medici. Ha giocato e lo ha fatto per l’emozione, per il risultato, per aiutare la squadra. La sua condizione non era per giocare 90’, avevamo deciso che non avrebbe tirato rigori o punizioni, non avrebbe tirato da fermo. Ieri ho detto la verità, ma non era in condizioni ottimali, è rimasto per ottenere il risultato. Nel primo tempo ha preso un colpo alla caviglia ma ha detto che non aveva niente ed è andato avanti".