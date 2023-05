Roma, nessuna trattativa con gli arabi. Gazzetta: "Friedkin stupiti dalla notizia"

Stupore e smentite totali. Secondo gazzetta.it, è quanto filtra dai Friedkin in merito alla notizia di una trattativa con una cordata saudita per la cessione della Roma. Secondo quanto riferito dall'edizione line del quotidiano in rosa, questo, al momento, "Dan e Ryan Friedkin non stanno valutando l’idea di mollare la guida del club né hanno mai intavolato una trattativa per cedere il pacchetto di quote di maggioranza della società giallorossa". L'intenzione degli imprenditori texani non sarebbe infatti mai stata quella di portare a termine un'operazione meramente finanziaria, ma c'è tutta l'intenzione di continuare il percorso di crescita del club giallorosso.