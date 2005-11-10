Roma, non solo il Fenerbahce su Greenwood: anche l'Atletico Madrid fa concorrenza

Mason Greenwood è uno dei colpi di mercato che vorrebbe mettere a segno la Roma, ma la concorrenza di certo non manca. Il principale avversario dei giallorossi per l'attaccante del Marsiglia è il Fenerbahce, con Hakan Safi - candidati alla presidenza del club - che lo considera di fatto già un 'suo' giocatore: "Greenwood è un nostro calciatore. Ha voluto e accettato di venire al Fenerbahce proprio negli anni più importanti e produttivi della sua carriera".

Parole pesanti, che rendo questo affare complicato per i Friedkin. Come se non bastasse, sul giocatore c'è anche un'altra big europea. Come riporta La Gazzetta dello Sport si tratta dell'Atletico Madrid, già su Greenwood tre anni fa quando decise di lasciare l'Inghilterra e di approdare in Spagna accettando la corte del Getafe. Soprattutto se Julian Alvarez dovesse trasferirsi al Barcellona, i Colchoneros andranno forti sul classe 2001.

Piano B se non arriva Greenwood

Pur ritenendo Greenwood un profilo ideale per l'attacco di Gasperini, la Roma ha pronta un'alternativa nel caso in cui non riuscisse a chiudere il colpo. La squadra che suscita interesse è sempre il Marisiglia e il profilo in questione è quello di Igor Paixao: il club della capitale lo segue dai tempi del Feyenoord esattamente come Gasp, che lo aveva segnalato all'Atalanta quando Lookman era in odore di partenza.