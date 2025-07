Roma, oggi arriva El Aynaoui: ecco chi è il primo colpo dell'era Gasperini

Nonostante proseguano snervanti le trattative per Richard Rios e Wesley, la Roma intanto si assicura il primo rinforzo per Gian Piero Gasperini: si tratta di Neil El Aynaoui. Il centrocampista francese di passaporto marocchino arriva dal Lens per 23 milioni di euro più 2 di bonus, con un contratto fino al 2030: il suo arrivo nella Capitale è atteso nelle prossime ore. Un profilo interessante che ha stregato Frederic Massara: andiamolo a conoscere più da vicino.

Dal padre tennista al trasferimento saltato al Monaco: chi è Neil El Aynaoui

Nato il 2 luglio 2001 a Nancy, Neil El Aynaoui ha la cultura sportiva nel sangue. Il padre Younes è stato un noto tennista marocchino che può vantare 5 titoli ATP e il 14° posto nel ranking ottenuto nel 2003. Non sono bastati i successi del papà per convincere un giovane Neil a preferire la racchetta al calcio: a soli 8 anni entra nel vivaio del Nancy, dove inizia il percorso nel settore giovanile fino all’approdo nella seconda squadra nel 2018. Per il grande salto in Prima Squadra serve aspettare il 2021, quando mister Daniel Stendel lo fa debuttare in Ligue 2 contro il Tolosa.

Con Les Chardons raccoglie 62 presenze arricchite da 6 gol e 3 assist, arrivando a vestire anche la fascia di capitano. Nel 2023 debutta in Ligue 1, passando al Lens: nella prima annata colleziona 31 presenze, di cui 3 in Champions e 2 in Europa League, con 1 gol e 4 assist. Il suo rendimento migliora nettamente al suo secondo anno in giallorosso, in cui mette a segno ben 8 gol in 25 presenze. E pensare che nella passata stagione, El Aynaoui era a un passo dal trasferimento al Monaco: solo un problema al ginocchio emerso durante le visite mediche impedì il passaggio nel Principato.

Duttilità al servizio di Gasperini: le caratteristiche tecniche di Neil El Aynaoui

Il talento classe 2001 può coprire ogni ruolo del centrocampo, ma ama definirsi un centrocampista box-to-box. In carriera è stato schierato prevalentemente come centrale e mediano, ma gli è capitato anche di giocare come trequartista e addirittura come esterno sinistro. Ama muoversi per tutta la mediana, con una preferenza per la zona di centro-sinistra, fa del recupero del pallone il suo vero punto di forza. A ciò unisce la capacità di trovare il varco giusto per inserirsi in area di rigore, motivo per il quale riesce spesso a rendersi pericoloso sottoporta. El Aynaoui, inoltre, può contare su una discreta visione di gioco e tecnica di base, che lo rendono più elegante agli occhi di chi lo osserva.

Ricapitolando: corsa, intercettazioni, inserimenti, gol e visione di gioco. Un centrocampista moderno abile sia in fase difensiva che offensiva: ecco Neil El Aynaoui, il primo acquisto dell’era Gasperini.