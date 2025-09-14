Milan, Allegri minimizza sul rosso: "Ho avuto da ridire sull'episodio del rigore, nulla di che"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 1-0 contro il Bologna.

Che piacere è in questo momento avere Modric?

"Giocatore straordinario e ragazzo umile. Sa dove finisce la palla un minuto prima, ma oggi tutti hanno fatto bene. Seconda vittoria e seconda partita senza subire gol. La squadra è rimasta unita, nei momenti difficili non bisogna disunirsi".

Vuole che Gimenez giochi da squadra?

"Assolutamente, si è dato da fare e ha corso molto. Ha avuto delle occasioni, ma è arrivato poco lucido per il lavoro che ha fatto. Sono molto contento".

La squadra lo scorso anno era fragile, mentre oggi sa gestire i momenti: è questa la strada che lei sta tracciando e la cosa che la soddisfa di più?

"Assolutamente, il gruppo è straordinario, lavora e non si lamenta. L'obiettivo è di tornare in Champions, bisogna migliorare nel gioco e in fase difensiva. I ragazzi stanno facendo bene, lavoriamo tutti i giorni per migliorarci".

Cosa l'ha fatta infuriare?

"C'è stato l'episodio del rigore, ho avuto da ridire con il quarto uomo. Niente di che".

Maignan a rischio per Udine?

"Non credo che ci sia, ma Terracciano ha fatto un bel debutto a San Siro. L'importante è lavorare di squadra: un passettino alla volta".

Gli interscambi tra i centrocampisti vi possono dare una mano?

"Sono giocatori che si muovono, è più facile farlo".