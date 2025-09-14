Milan-Bologna 1-0, le pagelle: Modric come Benjamin Button, chi ha visto Orsolini?

Risultato finale: Milan-Bologna 1-0

LE PAGELLE DEL MILAN (a cura di Giacomo Iacobellis)

Maignan 6 - Inizio ordinato con un paio di interventi sicuri, poi deve arrendersi all’ennesimo problema muscolare che lo costringe a uscire già nel primo tempo. Applaudito da tutto San Siro, lascia un vuoto importante tra i pali (Dal 55' Terracciano 6 - Gettato nella mischia al posto di Maignan, risponde con calma e attenzione nel giorno del suo debutto. Non è chiamato a grandi parate, ma trasmette sicurezza nei momenti chiave).

Tomori 6 - Prestazione convincente: anticipi puliti, coperture precise e una sicurezza costante che tiene a galla la difesa nei momenti più delicati. Impeccabile anche negli ultimi minuti, quando il Bologna spinge.

Gabbia 6.5 - Non cerca giocate spettacolari ma fa sempre la cosa giusta. Si prende la fascia da capitano dopo l’uscita di Maignan, dimostrando come spesso succede maturità e affidabilità.

Pavlovic 6 - Alterna buone chiusure a leggerezze evitabili. Allegri lo richiama negli spogliatoi all’intervallo per un risentimento muscolare (Dal 46' De Winter 6 - Subentra a Pavlovic e porta stabilità sul lato mancino. Attento in marcatura e propositivo quando c’è da accompagnare l’azione).

Saelemaekers 7 - Spina nel fianco sulla destra, corre e rincorre senza mai risparmiarsi. Offre a Estupinan il potenziale assist per il palo del primo tempo e garantisce equilibrio tra le due fasi, fino a servire a Modric il pallone dell'1-0.

Fofana 6 - Si dedica soprattutto al lavoro sporco: pressa, intercetta e copre gli spazi. Non sempre lucido con il pallone, ma la sua presenza dà sostanza al centrocampo. Esce stanco nella ripresa (Dal 65' Ricci 6.5 - Entra con personalità e non ha paura di prendersi responsabilità. Sfiora il gol con un destro potente che si stampa sul palo, dando ulteriore spinta al centrocampo).

Modric 7.5 - Il faro del Milan. Gestisce i tempi di gioco, illumina con passaggi raffinati e al 61’ decide la partita con un destro chirurgico che vale tre punti. Esperienza e qualità messe al servizio della squadra.

Rabiot 6.5 - Si vede meno rispetto ad altri compagni, ma il suo contributo è costante: recuperi, contrasti e movimenti senza palla che spezzano le manovre avversarie. Un bel biglietto da visita, visto che viene buttato nella mischia appena arrivato.

Estupinan 6.5 - Vivace e intraprendente, si accende spesso sulla corsia mancina. Al 24’ colpisce un palo clamoroso con un destro a rientrare. Nella ripresa perde un po’ di brillantezza ma resta sempre pericoloso.

Loftus-Cheek 6.5 - Strappi potenti che creano superiorità numerica e tante iniziative offensive. Ha il merito di avviare l’azione che porta al gol di Modric, confermandosi uno degli uomini più in forma di questo il Milan (Dal 66' Pulisic 6.5 - Energico e ispirato fin da subito. Offre a Gimenez un assist visionario che il messicano non concretizza. Aggiunge vivacità alla manovra offensiva).

Santi Gimenez 5,5 - Generoso nel pressing e nei movimenti a tutto campo. Nel primo tempo trova la risposta di Skorupski, nella ripresa colpisce un palo a portiere battuto. Si sbatte molto, ma l'appuntamento col gol è ancora rimandato e resta quindi con l’amaro in bocca (Dall'85' Nkunku s.v.).

Massimiliano Allegri 7 - La sua mano finalmente si vede: la squadra è compatta, subisce poco e colpisce nei momenti giusti. Gestisce bene i cambi, non andando in difficoltà neanche con Pavlovic e Maignan infortunati. La scelta di puntare su Modric e Rabiot dal 1' si rivela decisiva. Viene espulso per proteste nel finale, ma l'episodio del rigore mancato farà discutere a lungo. E lo sfogo di Allegri è apparso più che comprensibile.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Skorupski 6 - Salvato diverse volte dal palo, si oppone al meglio su Gimenez nel primo tempo mentre nel secondo alza bandiera bianca sulla stoccata decisiva di Modric.

Zortea 5,5 - Chiamato più a contenere che a spingere, visto che dalla sua parte agisce un intraprendente Estupinan. Non tra i più in evidenza nelle file rossoblù.

Lucumì 5 - Ritrova spazio dal primo minuto, giocando una gara dai due volti. Buon primo tempo e ripresa da dimenticare, con tanti errori in fase di appoggio che si trasformano in occasioni milaniste. Nel finale, rischia anche il rigore su Nkunku.

Heggem 6,5 - Arrivato per coprire il vuoto lasciato da Beukema, si mostra un degno sostituto con letture difensive continue e quasi sempre azzeccate. Tra i pochi che si salvano nel Bologna.

Lykogiannis 5,5 - Spinge un po' di più rispetto a Zortea, ma dai suoi piedi non arrivano poi così tanti cross in area avversaria. Non contiene bene nell'azione del gol. Dal 63' Miranda 5,5 - Nel finale di partita, con il suo ingresso non aumenta di molto la pericolosità sulla sinistra.

Freuler 6 - Consueta diga in mezzo al campo, dove non si fa notare con giocate ad effetto ma fa sentire la sua presenza. Si fa preferire nella prima frazione di gioco.

Ferguson 6,5 - Partita intelligentissima nella zona nevralgica del campo per lo scozzese, che sporca un sacco di linee di passaggio frenando sul nascere varie iniziative rossonere. Non cala mai di intensità nei 90 minuti.

Orsolini 5 - Un paio di giocate degne delle sue qualità, in una gara però non in linea con quanto fatto vedere in molte altre occasioni. Non migliora con il procedere del match. Dal 74' Odgaard 5,5 - Dovrebbe dare nuovo brio alla trequarti, ma ha poche occasioni per mettersi in mostra.

Fabbian 5,5 - Ha il compito di seguire come un'ombra Modric, ma ma in molte fasi del gioco è il croato a prevalere. Migliora in può solo nella seconda metà del primo tempo. Dal 63' Bernardeschi 5,5 - Primi scampoli per l'ex Juve e Fiorentina che, a detta del suo mister, ha ancora da fare per "italianizzarsi".

Cambiaghi 5 - Il più anonimo del trio bolognese sulla trequarti. Si fa fatica a ricordare sue giocate degne di nota. Dal 74' Rowe 5,5 - Chance nel finale per l'ex Marsiglia, che prova un paio di numeri sulla sinistra e poco altro.

Castro 5,5 - Corre senza sosta per tutto il fronte offensivo, aiutando molto in fase di non possesso e venendo spesso fuori area a prendersi il pallone. Da parte sua, però, non molti tentativi verso la porta. Dall'83' Dallinga sv.

Vincenzo Italiano 5,5 - Il suo Bologna tiene bene fino al gol di Modric, poi sostanzialmente si scoglie. Serve qualcosa in più a livello di tenuta mentale, oltre che di pericolosità offensiva.