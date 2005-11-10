Roma, Pellegrini a Trigoria ma il futuro resta da definire: nessun incontro per il rinnovo

La presenza di Lorenzo Pellegrini a Trigoria nelle ultime ore aveva inevitabilmente acceso le speculazioni sul suo futuro, ma al momento non risultano novità sul fronte contrattuale. Il capitano della Roma si è recato al centro sportivo Fulvio Bernardini per motivi personali e non per incontri legati al mercato o a un eventuale prolungamento del proprio accordo con il club.

Nella giornata odierna non era in programma alcun faccia a faccia tra il numero 7 giallorosso e il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico. La sua presenza nel quartier generale romanista aveva alimentato alcune interpretazioni relative alla situazione contrattuale del centrocampista, ma al momento non ci sono sviluppi concreti da registrare.

Ciò non significa che il tema non sia sul tavolo. La questione del rinnovo di Pellegrini resta infatti uno dei dossier più delicati in casa Roma. Il contratto del giocatore è in scadenza il 30 giugno e nelle prossime settimane saranno necessari ulteriori confronti per comprendere quale direzione prenderà la trattativa. La società, con D'Amico ormai pienamente operativo, dovrà valutare diversi aspetti, dalle condizioni economiche al ruolo tecnico che il calciatore potrà avere nel nuovo progetto. Per ora, però, la visita di Pellegrini a Trigoria non è collegata ad alcun incontro decisivo per il suo futuro