Roma, per Dybala oggi nuovi esami. Non preoccupa, a differenza di Azmoun

Dopo l'infortunio rimediato nella gara contro la Fiorentina, Paulo Dybala tra oggi e domani sosterrà nuovi accertamenti al flessore sinistro, ma la sensazione a Trigoria è che si sia fermato in tempo e quindi abbia scongiurato la lesione muscolare. Un sospiro di sollievo se la diagnosi di affaticamento fosse confermata che permetterebbe all’ex Juve di saltare solo due gare: lo Sheriff e il Bologna domenica prossima (dove non avrà neanche Lukaku, fuori un turno in campionato), per poi avere a disposizione un’intera settimana per lavorare.

L’obiettivo - non ancora dichiarato ma su cui lo staff di Mou si sta focalizzando - è di averlo dal primo minuto nel big match dell’Olimpico contro il Napoli, in programma il 23 dicembre. Una sfida che Dybala non vuole perdersi per nessuna ragione al mondo. Lui che fin qui non è riuscito a incidere nei big match, ma neanche a giocarli. Fuori contro Milan e Inter, mentre con la Lazio - appena dopo l’infortunio - non era certo al meglio della condizione.

Sembra essere invece più preoccupante il problema di Azmoun al polpaccio, anche lui dovrà sostenere gli esami, ma l'eventuale assenza dell'iraniano non incide sulle scelte europee di Mourinho, essendo l'ex Bayer Leverkusen fuori dalla lista UEFA.