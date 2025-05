Roma, per l'attacco piace il tedesco Tim Kleindienst ma la concorrenza non manca

vedi letture

Le ultime gare della stagione della Roma, oltre per provare a raggiungere il quarto posto, serviranno a capire anche se Artem Dovbyk potrà far parte della squadra del domani. Domenica pomeriggio all'Olimpico contro la Fiorentina ha realizzato il gol vittoria, il 17esimo in stagione 10 dei quali arrivati in situazioni di momentaneo 0-0. Nulla da dire, dunque, dal mero punto di vista numerico. Ad un attaccante moderno, però, piaccia o meno, non vengono chieste "soltanto" le reti ed è per questyo motivo che il centravanti ucraino continua a destare più di qualche perplessità.

Intanto la Roma, scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport, continua a studiare il mercato internazionale per andare a caccia di un altro centravanti. E dall’Inghilterra ieri è arrivata la voce di un interessamento per Tim Kleindienst, 29 anni, attaccante del Borussia Mönchengladbach e della Germania (4 reti in 6 gare). Costa 25 milioni e piace anche a Wolverhampton, Everton, West Ham e Tottenham, oltre al Bayern Monaco.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Juventus 63 (35)

5. Roma 63 (35)

6. Lazio 63 (35)

7. Bologna 62 (35)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 57 (35)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (35)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)

Questi i calendari a confronto della corsa alla prossima Champions League:

Atalanta terza in classifica (68 punti)

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma

Juventus quarta in classifica (63 punti)

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Juventus-Udinese

38esima giornata: Venezia-Juventus

Roma quinta in classifica (63 punti)

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Roma-Milan

38esima giornata: Torino-Roma

Lazio sesta in classifica (63 punti)

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Lazio-Lecce

Bologna settimo in classifica (62 punti)

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Fiorentina ottava in classifica (59 punti)

36esima giornata: Venezia-Fiorentina

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Udinese-Fiorentina