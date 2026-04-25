Roma, Pisilli con il sorriso al 45': "Fatto un buon primo tempo"
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Ai microfoni di DAZN, è intervenuto il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli nell'intervallo della sfida al Dall'Ara: "Ci siamo confrontati per trovare le posizioni giuste. Abbiamo fatto un bel primo tempo, ora dobbiamo continuare così per mantenere il risultato".
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