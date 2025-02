Roma, Pisilli: "L'Europa? È un obiettivo concreto. Ruolo preferito? Dipende..."

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Monza, valida per la 26esima giornata di Serie A. Il giovane giocatore ha commentato il recente rinnovo di contratto e le ambizioni europee della squadra.

Il tuo rinnovo con la Roma è la notizia più bella di questi giorni. Cosa significa per te? L'hai festeggiato con la tua famiglia?

"È il coronamento di un sogno, anche se la parte più importante rimane sempre il campo e devo continuare a dimostrare tante cose. Non l'ho ancora festeggiato perché oggi c'è la partita, vediamo come va e poi magari penseremo a festeggiare".

Questa sera è un'occasione per la Roma, le altre hanno rallentato e voi potete avvicinarvi in ottica europea. Ne parlate nello spogliatoio?

"Dobbiamo essere bravi a guardare partita dopo partita, come abbiamo fatto in questi due mesi. Ci siamo tirati fuori da una situazione molto complicata, adesso siamo più avanti in classifica e, continuando così, possiamo raggiungere obiettivi importanti".

Cosa ti chiede in particolare Ranieri a livello tattico? E qual è il tuo ruolo preferito?

"Dipende dalla posizione in cui gioco. A volte mi chiede di restare più dietro perché tendo a sbilanciarmi troppo quando ci sarebbe bisogno di più equilibrio. Io nasco mezzala, però farò sempre quello che il mister mi chiede, al massimo delle mie possibilità".