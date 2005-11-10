Roma, Pisilli assente dall'amichevole col Trastevere: problema al soleo sinistro
Il centrocampista Niccolò Pisilli non prenderà parte alla sfida amichevole, su due tempi da 35 minuti, contro il Trastevere in programma questo pomeriggio a Trigoria. Il classe 2004 infatti, come appreso dalla nostra redazione, soffre per una lesione al muscolo fasciale del soleo sinistro di primo grado. Un problema non grave, ma che costringerà il centrocampista ad almeno una decina di giorni di stop prima di poter tornare a disposizione di mister Gasperini.
Le formazioni ufficiali di Roma-Trastevere
Roma primo tempo (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen. Allenatore Gian Piero Gasperini
Roma secondo tempo (3-4-2-1): Gollini; Ziolkowski, Seck, Ghilardi; Lulli, Giammattei, Panico, Carlaccini; Camara, Arena; Dovbyk Allenatore Gian Piero Gasperini
Trastevere (3-5-2): Della Rocca; Petrucci, Ciucci, Giordani; Morano, Drisaldi, Icardi, Crescenzo, Lupi; Scaffidi, Pacetti. A disposizione: Semprini, Eustasio, Macerata, Falilò, Iacoponi, Ferruzzi, Lilli, Odisio, Vaccà, Iacopini, Gilardini, Mazzù, Napolitano. Allenatore Stefano Tajarol