Roma, nome nuovo dal Portogallo: occhi sull'attaccante Fajardo
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Nome nuovo per l'attacco della Roma in arrivo dal Portogallo. Secondo Abola infatti i giallorossi si stanno muovendo per Leonardo Fajardo, attaccante classe 2007 di proprietà del Porto che nell'ultima stagione ha giocato con l'Under 19 del club lusitano scendendo pochissimo in campo.
Su di lui si stanno muovendo anche diversi club portoghesi, su tutti il Gil Vicente che ha già avviato i contatti in questo senso. Contratto in scadenza nel 2028, l'ultima stagione con scarsa continuità lo ha portato a chiedere la cessione al Porto. Con l'Under 18, ha messo insieme 9 presenze fra campionato e Youth League con 5 gol all'attivo.
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