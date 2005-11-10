Roma, un punto nel primo atto Champions. Si ferma Koné
Da capitano a capitano: questo è il titolo della serata che ha rivisto la Roma tornare a calcare il palcoscenico più importante del calcio europeo. Il gol di Bryan Cristante per il momentaneo vantaggio giallorosso chiude un’attesa lunga 2745 giorni: l’ultimo grido di gioia in Champions League per la Roma risaliva al 6 marzo 2019, con il rigore trasformato di Daniele De Rossi al Porto. Una sorta di passaggio di consegne tra due capitani giallorossi nel primo atto di questa edizione della coppa dalle grandi orecchie.
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Roma, si ferma Koné per un problema al ginocchio da valutare
L’unica reale nota negativa della serata riguarda Manu Koné, che è stato costretto a lasciare il campo al 53’ per un problema fisico. Il mediano francese ha accusato un fastidio al ginocchio da approfondire: già a partire dalla giornata odierna, sono attesi i consueti accertamenti medici per valutarne l’entità. Intanto, in vista della gara contro il Torino, scalda i motori Niccolò Pisilli, che ha già sostituito Koné nella serata di ieri.