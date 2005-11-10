Roma, un punto nel primo atto Champions. Si ferma Koné

Cristante riporta la Roma al gol in Champions dopo 2745 giorni, ma Brown firma l’1-1 sul campo del Fenerbahce. Gasperini soddisfatto, ansia per Koné.

Da capitano a capitano: questo è il titolo della serata che ha rivisto la Roma tornare a calcare il palcoscenico più importante del calcio europeo. Il gol di Bryan Cristante per il momentaneo vantaggio giallorosso chiude un’attesa lunga 2745 giorni: l’ultimo grido di gioia in Champions League per la Roma risaliva al 6 marzo 2019, con il rigore trasformato di Daniele De Rossi al Porto. Una sorta di passaggio di consegne tra due capitani giallorossi nel primo atto di questa edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Roma, un punto nel primo atto Champions. Gasp: “Giocato con grande personalità” Non è però bastata la rasoiata di Cristante dalla distanza. Come già accaduto contro l’Atalanta, i primi minuti della seconda frazione di gioco sono fatali: al 48’, Archie Brown capitalizza una ripartenza dei compagni e inchioda il punteggio sul definitivo 1-1. Proprio sul gol subìto, Gian Piero Gasperini ha ‘bacchettato’ i suoi difensori in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un errore e lo abbiamo ripetuto in altre occasioni. Sbagliamo maggiormente quando siamo schierati, in alcuni momenti siamo vulnerabili”. Nonostante ciò, il tecnico ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno: “Questi sono campi difficili. Potevamo perderla ma ci sono stati anche dei momenti nei quali potevamo vincerla. La Roma ha comunque giocato con grande personalità, l’ha giocata a viso aperto”.