Roma, seduta in vista del Monza: ancora assenti Smalling, Llorente e Renato Sanches

Nella mattinata di oggi, scrive Vocegiallorossa, la Roma di José Mourinho è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Trigoria in vista del match alla ripresa del campionato contro il Monza, gara in programma domenica 22 ottobre alle ore 12.30.

Alla seduta, con ancora assenti i tanti nazionali, non hanno preso parte i giocatori infortunati oramai da diverse settimane: ancora out, quindi, i difensori Smalling e Llorente, così come il centrocampista Renato Sanches. La loro presenza contro i brianzoli viene così data in dubbio.