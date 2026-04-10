Roma, spunta il nome di Giuntoli per la dirigenza. Ottimi i rapporti con Gasperini

Da seguire con attenzione la situazione in casa Roma, dove potrebbero esserci novità in dirigenza. A farne le spese, riporta il collega ed esperto di mercato Matteo Moretto, potrebbe essere l'attuale direttore sportivo Frederic Massara.

GIUNTOLI-GASPERINI, OTTIMO RAPPORTO

E attenzione a Cristiano Giuntoli, il cui rapporto con Gian Piero Gasperini è ottimo. E proprio questa relazione potrebbe agevolarne l'arrivo nella Capitale. I Fredkin faranno le loro valutazioni. Giuntoli, ricordiamo, è fermo da giugno 2025 dopo la separazione con la Juventus.