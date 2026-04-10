Roma, spunta il nome di Giuntoli per la dirigenza. Ottimi i rapporti con Gasperini
TUTTO mercato WEB
Da seguire con attenzione la situazione in casa Roma, dove potrebbero esserci novità in dirigenza. A farne le spese, riporta il collega ed esperto di mercato Matteo Moretto, potrebbe essere l'attuale direttore sportivo Frederic Massara.
GIUNTOLI-GASPERINI, OTTIMO RAPPORTO
E attenzione a Cristiano Giuntoli, il cui rapporto con Gian Piero Gasperini è ottimo. E proprio questa relazione potrebbe agevolarne l'arrivo nella Capitale. I Fredkin faranno le loro valutazioni. Giuntoli, ricordiamo, è fermo da giugno 2025 dopo la separazione con la Juventus.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"