TMW Massara-Roma, è finita: il taxi di Gasp, le incomprensioni e quel rapporto mai decollato

L'avventura di Frederic Massara alla Roma si è conclusa ufficialmente con la risoluzione consensuale annunciata questo pomeriggio. Una separazione che arriva dopo appena una stagione, nonostante il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Nel comunicato la società capitolina ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto, mentre Massara ha salutato sottolineando il forte legame con l'ambiente giallorosso. In realtà l'addio era nell'aria già da tempo, frutto delle numerose incomprensioni maturate con mister Gian Piero Gasperini.

Quante divergenze sul mercato

Le prime tensioni sarebbero emerse già durante il mercato estivo, tra le trattative per Sancho e Fabio Silva, per poi ripresentarsi a gennaio sui nomi di Raspadori e Zirkzee. Gasperini avrebbe considerato troppo prudente il modo di operare del direttore sportivo e Massara, di conseguenza, si sarebbe difeso richiamando i vincoli del fair play finanziario e le difficoltà legate ai tempi decisionali della proprietà. Nel corso di una videoconferenza con i Friedkin, il dirigente sarebbe addirittura arrivato a dire: "Se sono io il problema, allora faccio un passo indietro". Nonostante il clima teso, Massara in questi mesi ha continuato però a lavorare su dossier importanti, compreso il rinnovo di Paulo Dybala.

Dal taxi di Gasp alla conferenza disertata

A certificare la rottura sono stati soprattutto due episodi. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta del 3 gennaio, Gasperini, irritato per il mancato arrivo del trequartista mancino richiesto da tempo, avrebbe deciso di non salire sul pullman della squadra e di raggiungere l'aeroporto in taxi. A marzo, invece, il tecnico avrebbe disertato la conferenza stampa dopo il Lecce, infastidito da alcune dichiarazioni sempre di Massara sugli infortuni e sulla profondità della rosa. Del resto lo stesso Gasperini è stato chiaro, chiarissimo: "Ricky è una bravissima persona, ma sotto l'aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling". Questa distanza professionale, alla lunga, ha reso inevitabile il divorzio. Prima con Ranieri, adesso pure con Massara.