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Roma e una squadra da Champions. Soulé il sacrificio per arrivare a Greenwood?
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Il mercato in entrata della Roma deve ancora decollare. Entro il 30 giugno la società punta a sistemare il bilancio e magari potrebbe cedere dopo Baldanzi anche altri giovani. Se questo però non dovesse accadere magari si potrebbe ricorrere al sacrificio di un giocatore come Soulé, che ha molto mercato soprattutto all'estero dove su di lui ci sono Borussia Dortmund, Aston Villa e Sunderland. L'obiettivo da luglio in poi è investire e il nome in pole in questo momento è quello di Greenwood. Ecco il nostro punto della situazione.
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