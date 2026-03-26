Roma, una sosta per far tornare il sereno a Trigoria: al rientro otto finali per la rimonta al quarto posto

La sosta è arrivata forse nel momento giusto per la Roma. Dopo settimane vissute tra risultati insoddisfacenti e delusioni europee, si pensava che la vittoria contro il Lecce potesse ridare serenità a tutto l’ambiente, ma non è stato così. Nel prepartita, infatti, le dichiarazioni di Frederic Massara hanno riacceso le tensioni: il direttore sportivo ha sottolineato come i numerosi infortuni non debbano rappresentare un alibi, evidenziando la presenza in rosa di risorse adeguate per restare competitivi. Parole che non sarebbero state gradite da Gian Piero Gasperini, alle prese da tempo con una gestione complessa dell’organico. Il tecnico, ufficialmente per un abbassamento di voce, ha poi preferito non presentarsi ai microfoni, alimentando ulteriormente il clima di nervosismo. Da quel momento sono seguiti giorni di tensioni e polemiche, che hanno riportato l’attenzione su equilibri interni tutt’altro che solidi.

Ora, però, a Trigoria l’obiettivo è chiaro: ritrovare compattezza e serenità. In questo senso, un segnale forte è arrivato direttamente dalla proprietà: i Friedkin hanno dato l’indicazione di abbassare i toni e riportare l’ambiente su binari più distesi. Per questo motivo sarà fondamentale il ruolo di Ranieri, uomo di fiducia della presidenza, chiamato ancora una volta a fare da mediatore tra Gasperini e Massara, dopo le frizioni già emerse durante le varie sessioni di calciomercato. Non a caso, è stato proprio lui a individuare queste due figure per avviare un nuovo progetto triennale.

Al di là dei rapporti personali, ora deve tornare al centro il bene della Roma. Questa sosta dovrà servire per lasciarsi alle spalle tutti i dissapori interni e ripartire nella corsa al quarto posto. Al rientro, infatti, i giallorossi saranno attesi da otto vere e proprie finali: un ultimo e decisivo sprint da affrontare senza margine d’errore e con la massima concentrazione. Il primo ostacolo sarà anche il più impegnativo: il 5 aprile la Roma farà visita alla capolista Inter, un banco di prova immediato per capire se a Trigoria sarà tornato il sereno.