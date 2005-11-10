Roma, con Ziolkowski verso Monza il sostituto in difesa può essere Morato del Nottingham Forest
Archiviato il convincente (e roboante) successo all'esordio in campionato contro la Fiorentina, la Roma si ributta sul mercato quando oramai mancano pochi giorni alla chiusura ufficiale della sessione estiva (fissata per martedì 1 settembre alle 20).
In questo senso, il difensore Jan Ziolkowski resta un obiettivo più che sensibile del Monza, col polacco che ha aperto al possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto. In caso di uscita, come riporta Sky UK, la Roma ha individuato un possibile sostituto in Morato, centrale brasiliano classe 2001 di proprietà del Nottingham Forest.
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