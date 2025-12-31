Milan, occhi su Morato per la difesa: è il profilo 'fisico' di cui Allegri avrebbe bisogno

Il mercato del Milan entra nel vivo, con la priorità assoluta di rinforzare il reparto arretrato. Se Massimiliano Allegri spinge per profili già pronti e di provata affidabilità come Federico Gatti (Juventus) o Joe Gomez (Liverpool), la dirigenza rossonera sta esplorando anche piste internazionali per garantire centimetri e solidità.

L'ultimo nome sul taccuino della società è quello di Morato, centrale brasiliano in forza al Nottingham Forest, fa sapere oggi Repubblica. Classe 2001, con i suoi 192 centimetri d'altezza, il difensore rappresenta il profilo di "fisicità pura" che completerebbe il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico. A 24 anni, Morato viene considerato un profilo in ascesa capace di adattarsi rapidamente ai ritmi della Serie A.

Novità importanti arrivano anche dal fronte interno. Si registrano infatti significativi passi avanti nella trattativa per il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto è in scadenza a giugno, sembra ora più vicino alla permanenza in rossonero: dopo mesi di incertezza, il prolungamento dell'accordo viene definito come "possibile", segno che la distanza tra domanda e offerta si è finalmente ridotta.