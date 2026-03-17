Rosso a B. Silva, Vinicius stavolta segna il rigore. City in ginocchio ma Turpin fa discutere

Il Real Madrid ipoteca la qualificazione con un "giallo" arbitrale che farà discutere. Al 20' Vinicius scatta sul filo del fuorigioco, rientra e colpisce il palo; sul prosieguo dell'azione ancora Vinicius calcia a botta quasi sicura ma Bernardo Silva respinge sulla linea. L'azione viene fermata per fuorigioco, che inizialmente il VAR sembra confermare, come dimostra anche il braccio alzato di Turpin; poco dopo, però, il fischietto francese torna a parlare con gli assistenti al video - con cui probabilmente non si era capito - e dopo qualche secondo va a rivedere l'intervento di Bernardo Silva, che allarga visibilmente il braccio. La sentenza è spietata: rosso per il capitano portoghese e calcio di rigore.

Vinicius si presenta dal dischetto come sei giorni fa e stavolta spiazza Donnarumma. Adesso c'è una montagna da scalare per la squadra di Guardiola, già sconfitta 3-0 nel match d'andata.