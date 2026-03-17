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Rosso a B. Silva, Vinicius stavolta segna il rigore. City in ginocchio ma Turpin fa discutere

Rosso a B. Silva, Vinicius stavolta segna il rigore. City in ginocchio ma Turpin fa discutereTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:23Serie A
Michele Pavese

Il Real Madrid ipoteca la qualificazione con un "giallo" arbitrale che farà discutere. Al 20' Vinicius scatta sul filo del fuorigioco, rientra e colpisce il palo; sul prosieguo dell'azione ancora Vinicius calcia a botta quasi sicura ma Bernardo Silva respinge sulla linea. L'azione viene fermata per fuorigioco, che inizialmente il VAR sembra confermare, come dimostra anche il braccio alzato di Turpin; poco dopo, però, il fischietto francese torna a parlare con gli assistenti al video - con cui probabilmente non si era capito - e dopo qualche secondo va a rivedere l'intervento di Bernardo Silva, che allarga visibilmente il braccio. La sentenza è spietata: rosso per il capitano portoghese e calcio di rigore.

Vinicius si presenta dal dischetto come sei giorni fa e stavolta spiazza Donnarumma. Adesso c'è una montagna da scalare per la squadra di Guardiola, già sconfitta 3-0 nel match d'andata.

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