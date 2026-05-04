Doppietta per Vinicius, Benzema gli fa i complimenti e lo incorona: "Sei il numero 1"

Il Real Madrid ritrova ossigeno in Liga grazie alla vittoria per 2-0 sul campo dell’Espanyol, un successo firmato interamente da Vinícius Júnior. L’attaccante brasiliano è stato il grande protagonista della serata, decidendo una gara rimasta a lungo bloccata con una doppietta che tiene ancora viva, almeno per ora, la corsa dei Blancos in campionato e rimanda la festa del Barcellona.

In una partita tesa e poco spettacolare, il Real ha faticato a trovare spazi, ma ha potuto contare sulla qualità del suo numero 7, decisivo nei momenti chiave e sempre più leader offensivo nella fase finale della stagione. A far discutere nel post-partita, però, è stata la reazione di Karim Benzema; L’ex capitano madridista ha voluto elogiare pubblicamente Vinícius sui social, scrivendo un commento all'ultimo post dell'ex compagno di squadra: "Numero 1". Un messaggio breve ma dal forte impatto simbolico, che di fatto incorona il brasiliano come riferimento principale.

Una dichiarazione che non solo certifica la crescita e il peso del brasiliano all’interno della squadra, ma che inevitabilmente riapre il dibattito sulle gerarchie offensive del club, soprattutto in relazione alla presenza sempre più discussa di Kylian Mbappé, aggiungendo ulteriore pressione su uno spogliatoio che vive una fase delicata della stagione.