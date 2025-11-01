Runjaic si gode i suoi talenti: "Atta ha grandi margini di crescita, Zaniolo sulla strada giusta"

Mister Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta, ha dedicato un pensiero anche ai principali protagonisti dell'incontro, Arthur Atta e Nicolò Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni: "Atta è un giocatore interessante e che sta crescendo. Sa di avere grandi margini di crescita, il calcio è sport complesso, ci sono dettagli su cui lavorare. Siamo contenti che possa raccogliere i frutti del suo lavoro quotidiano, sta crescendo, poi quanti margini abbia ancora non so dirlo, sicuramente il margine è molto, l'importante è che dia continuità a questo processo. Anche ragazzi come Kamara, Solet e Kabasele hanno fatto una grande partita, Zaniolo anche è sulla strada giusta. Sa di dover continuare a lavorare, ha dato un gran contributo con il gol vittoria".

Il tecnico dell'Udinese ha poi proseguito così la sua analisi del momento bianconero: "Sono contento, ma so che il mondo del calcio può cambiare in maniera rapida, bisogna restare sul pezzo e continuare a lavorare. Le giornate da giocare sono ancora tante e dobbiamo concentrarci sul presente, che è la Roma. Si può essere soddisfatti della situazione attuale, 15 punti è un buon bottino, nonostante questo è sempre necessario apportare qualche aggiustamento. Non si può mai rimanere fermi nel mondo del calcio, forse le critiche sono state troppe, anche a livello interno tra di noi, ma sono propedeutiche a far meglio e non vedo l'ora di leggere gli articoli domani sulla vittoria".

