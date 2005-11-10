Udinese, Zaniolo ora è in bilico: previsto un nuovo incontro per capire il futuro

Nuova problematica da gestire in casa Udinese e questa richiederà un intervento in tempi abbastanza rapidi. I bianconeri, infatti, hanno regolarmente esercitato il diritto di riscatto per trattenere Nicolò Zaniolo in Friuli, facendo scattare la prima parte dell’accordo con il Galatasaray e versando i 5 milioni previsti. L’intoppo nasce dal fatto che non è stato invece rivisto l’ingaggio del giocatore prima di arrivare al traguardo, causando i malumori del ragazzo e del suo agente Vigorelli, che si è fatto sentire immediatamente. I bianconeri dovranno ora tessere di nuovo la tela se vorranno trattenere il proprio numero 10 come pianificato.

La settimana prossima ci sarà il nuovo incontro per provare a trovare una quadra, in un senso o nell’altro, anche perché restare nell’incertezza non converrebbe a nessuno. Quel che è certo è che il tutto arriva in un momento in cui comunque i bianconeri stanno per cedere Solet, l’altro elemento di qualità dell’undici titolare, con l’Inter che sta chiudendo altre trattative per poi concentrarsi sul difensore, cercando l’accordo sulla base di circa 25 milioni di euro.

Non solo, c’è anche Ehizibue in bilico, anche se qui si tratta di un elemento che è sì nelle rotazioni di Runjaic, ma non imprescindibile. Ecco perché l’Udinese vorrebbe rivedere il suo ingaggio in sede di rinnovo di contratto, con un accordo che dopo l’ottimismo iniziale sembra ora più lontano. C’è ancora qualche giorno per trovare una quadra prima dello svincolo, il ragazzo è comunque elemento d’esperienza e che per il tecnico ha una certa importanza, quindi si proverà ad arrivare a una firma, che però non è detto che arrivi.

Saluta infine il secondo, ma da metà stagione terzo, portiere Sava, che passa ufficialmente al Craiova. Da tutti questi movimenti chiaramente dipenderà anche il mercato in entrata, con l’Udinese che intanto cerca sicuramente un portiere e un difensore, comincia ndo a sondare il terreno per un esterno da affiancare a Zanoli. Tanti i nomi per i ruoli, con per ora la sensazione che non ci sia nessuno realmente in pole position. Sicuramente sembra allontanarsi Daffara, giovane estremo difensore della Juventus che piaceva non poco alle zebrette, ma che si sta avvicinando a grandi passi a un Parma che potrebbe perdere il titolare Suzuki.