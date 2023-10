Sacchi critico sulla difesa del Milan: "Chiedano a Baresi come si fa"

Arrigo Sacchi è intervenuto anche questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport e ha commentato, soprattutto a livello di scelte tattiche, il momento del Milan. Nel corso della chiacchierata Sacchi è stato molto duro nel commentare la fase difnesiva impostata dai rossoneri. Le sue parole: "Contro la Juve, in occasione dell’espulsione di Thiaw, nessuno dava copertura. La sfida era Thiaw contro Kean. Ma allora non giocate a zona, state facendo l’uno contro uno...

"Siccome Franco Baresi è ancora in società, che chiedano a lui come si deve fare in situazioni del genere. Non c’è coordinamento tra i difensori, non ci sono raddoppi di marcatura, bisogna disegnare delle buone diagonali che siano efficaci. E le distanze, che sono fondamentali, non vengono rispettate. Pioli deve lavorare parecchio su questo settore partendo da un principio basilare: i difensori, prima di tutto, facciano i difensori e siano in posizioni corrette".