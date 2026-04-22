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Attento Milan, dopo lo 0-0 di Torino c’è – anche – un 1-6 con la Juventus

Attento Milan, dopo lo 0-0 di Torino c’è – anche – un 1-6 con la JuventusTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 12:29Le Statistiche
Redazione Footstats

Nel girone d’andata di questo campionato, allo Stadium, fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere con lo score di 0-0. Nella storia della Serie A col girone unico cos’è successo al Meazza dopo che l’andata in quel di Torino era terminata con un nulla di fatto?
Scartabellando fra gli almanacchi di calcio rintracciamo 5 Milan-Juventus che soddisfano i requisiti della nostra ricerca:
- nel 2004-2005 fu 0-1 (Trezeguet al 28’);
- nel 1996-1997 fu 1-6 (Jugovic al 19’ e al 51’, Zidane su rigore al 32’, Vieri al 71’ e all’81’, Amoruso al 73’, Simone al 76’);
- nel 1988-1989 fu 4-0 (autorete di Tricella al 12’, Evani al 14’, Mannari al 69’ e all’86’);
- nel 1986-1987 fu 1-1 (Serena al 55’ e Virdis al 74’).
Insomma, bilancio alla mano: 1 successo rossonero,1 segno X, 2 vittorie bianconere, 6 gol marcati dai lombardi e 8 reti fatte dai piemontesi.
Soprattutto, colpisce quel tennistico 1-6 rifilato dall’allora Juventus di Marcello Lippi al Milan di Arrigo Sacchi (che aveva preso il posto del DT Oscar Washington Tabarez dopo 11 giornate di campionato).
Fra l’altro questo match fu disputato proprio nel mese d’aprile.
Ammontano a 90, tuttavia, i Milan-Juve di Serie A. La contabilità complessiva racconta di 30 affermazioni del Diavolo (l’ultima l’8 ottobre 2022), 35 pari, 25 vittorie di Madama (la più recente il 22 ottobre 2023), 121 i gol marcati dai locali contro le 107 reti fatte dagli ospiti.
La situazione in classifica dopo 33 turni.
Milan secondo a 66 punti (19V – 9X – 5P con 48GF e 27GS), 31 dei quali fra le mura di casa (9V – 4X – 3P con 22GF e 16GS). Dopo 2 stop è tornato a vincere sul campo del Verona grazie all’ex juventino Rabiot. Juventus quarta a 63 (18V – 9x – 6P con 57GF e 29GS), di cui 27 in occasione delle trasferta (8V – 3X – 5P con 23GF e 16GS). OK da 7 giornate (5V – 2X) viene da 3 successi in fila.
Al Meazza sarà, anche, miglior difesa contro secondo miglior attacco.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)
90 incontri disputati
30 vittorie Milan
35 pareggi
25 vittorie Juventus
121 gol fatti Milan
107 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Milan-Juventus 1-1, 26° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Milan-Juventus 0-0, 13° giornata 2024/2025

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