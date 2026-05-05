Saka la sblocca al 44': Arsenal avanti sull'Atletico, delirio a Londra
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L'Arsenal sblocca la sfida dell'Emirates all'ultimo minuto del primo tempo. Gyokeres scappa alle spalle della difesa e trova Trossard sul lato sinistro dell'area; il belga si accentra e calcia forte, Oblak respinge ma arriva Saka che, più lesto di tutti, porta i Gunners in vantaggio.
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