Salvini: “Berlusconi non sarebbe stato felice per gli addii di Maldini, Ibrahimovic e Tonali”

vedi letture

Matteo Salvini, presente a Porta a Porta per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno, ha parlato anche del Milan e della rivoluzione che il club sta attuando nelle ultime settimane: "Via Maldini, via Ibra, via Tonali. Non penso che Berlusconi sarebbe stato felice per i loro addii. Ho parlato con Berlusconi fino alla sera prima della sua morte, la sera in cui l’Inter ha perso la Champions”.

Come noto sia Paolo Maldini che Frederic Massara, i due uomini che avevano condotto il mercato del club rossonero nelle ultime stagioni, sono stati licenziati dalla proprietà, che ha deciso di puntare su altri nomi, mentre Zlatan Ibrahimovic ha appeso gli scarpini al chiodo. Nelle ultime ore, infine, il Milan ha trovato l'accordo per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, per 80 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro a stagione.