Sarri ridisegna la Lazio post Milinkovic: Guendouzi e Kamada alternativi, inventa Luis Alberto

vedi letture

Finalmente Lazio. Dopo i due ko consecutivi con Lecce e Genoa, la squadra di Sarri si è ritrovata, ha vinto la prima partita dell'anno e lo ha fatto a Napoli, contro i campioni d'Italia in carica. Un successo non da poco per i biancocelesti, che dopo il tourbillon di emozioni estive che aveva portato all'addio di Milinkovic-Savic cercano ora di imbastire un nuovo progetto, con un gioco diverso.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la missione di Sarri fosse (e sia) proprio quella di ridisegnare una Lazio senza il Sergente, uno dei pochi punti fermi degli ultimi anni. Insostituibile, la Lazio ha optato per non sostituire il serbo con un giocatore simile ma con due profili differenti: Daichi Kamada e Matteo Guendouzi ed entrambi sono stati fondamentali al Maradona per il successo della Lazio. Con il loro ingresso, che rischia però di vederli alternativi e non complementari, Sarri ha ridato equilibrio al centrocampo, svoltando la Lazio con un Luis Alberto ancor più libero di dare spazio alla sua fantasia. Il peso delle invenzioni della Lazio ora è passato sulle spalle del Mago, che è pronto a prendere per mano la squadra di Sarri.