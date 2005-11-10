Sassuolo, Adzic: "Emozioni indimenticabili, Aquilani mi sta dando tanta fiducia"

Vasilije Adzic, trequartista del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 3-2 sulla Juventus grazie al suo gol decisivo allo scadere: "Le emozioni sono strane, ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare perché questa è una delle mie qualità più importanti. Sono emozioni indimenticabili, l'anno scorso feci il mio primo gol alla Juventus e stavolta ho segnato contro la mia Juve. Sono contento della squadra e della prestazione straordinaria della squadra".

Cosa ti sta chiedendo Aquilani?

"Sono arrivato un mese fa, mi sono trovato benissimo perché il mister mi dà tanta fiducia e questo per un giovane è la cosa più importante".

Il Sassuolo è la squadra giusta per crescere?

"Quando vieni in una squadra con tanti giovani ti integri meglio, secondo me ne abbiamo tanti forti e bisogna crescere giorno dopo giorno".

Quanto saresti potuto servire alla Juventus?

"Non posso rispondere a questa domanda e mi scuso per questo. Sono arrivato in una squadra che ha tanti giovani e vuole crescere, alla mia età è importante giocare con continuità. Possiamo fare grandi cose, perché ci sono ottime qualità".