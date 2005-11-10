Juventus, Vicario: "Tanta foga, ma servono calma ed equilibrio. Non è tutto da buttare però"

Il portiere della Juventus Guglielmo Vicario ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 3-2 contro il Sassuolo: "A me dispiace, è difficile dare spiegazioni quando si perdono le partite. Sì è mancato un po' di equilibrio, c'è stata tanta foga, tanta rabbia, ma serve un po' più di calma perché abbiamo la personalità ed i giocatori per capire i momenti della partita. Abbiamo avuto troppa foga nel volerla chiudere, siamo stati puniti da due ripartenze quando il mister per tutta la settimana ci aveva detto di stare attenti a queste situazioni. Dobbiamo però voltare pagina subito, giovedì c'è un altro impegno".

Psicologicamente la squadra è giù...

"Il giudizio nel calcio arriva ogni 3 giorni, oggi non è arrivato il risultato per la Juventus e dovremo farlo giovedì. Stasera si sono fatte bene tante cose, ma resta il fatto che la Juventus non può perdere equilibrio così".

Vi aspettavate meno difficoltà?

"Difficoltà perché abbiamo perso stasera… Si sa che il Sassuolo ha giocatori di grande qualità, conosciamo le difficoltà. Ma non è perché si perde una partita è tutta da buttare, probabilmente con un po' di accortezza in più si otteneva il risultato e dobbiamo stare più attenti. Ma ci si mette la faccia, si volta pagina e si riparte".