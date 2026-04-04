Sassuolo, Garcia: "Questa è una grande famiglia composta da giocatori top"
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“Sono veramente molto contento per il mio gol, ma soprattutto per il Sassuolo che ha portato a casa una vittoria importante. La mia famiglia è arrivata da lontano pur di vedere la partita e quindi è una giornata perfetta. Qui mi trovo veramente bene: si respira un clima molto bello tra tutte le componenti e questo mi ha permesso di ambientarmi. Secondo me siamo una grande squadra, con calciatori di livello alto. Vogliamo vincere il maggior numero di partite possibile da qui alla fine della stagione”. Ulisses Garcia, difensore del Sassuolo al suo primo gol in Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN.
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