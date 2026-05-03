Sassuolo-Milan 1-0, Walukiewicz al 45': "Dobbiamo tornare a giocare come nei primi 30'"
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Al termine del primo tempo di Sassuolo-Milan, ai microfoni di Dazn ha parlato il difensore neroverde Sebastian Walukiewicz: “Dobbiamo rimanere concentrati. Nei primi 30' abbiamo fatto bene, poi abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi semplici. Se vogliamo portare a casa questi punti dobbiamo mantenere alta la concentrazione”.
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