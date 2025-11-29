Seba Esposito spaventa, poi la Juventus rimedia: doppietta di Yildiz, 2-1 al Cagliari al 45'

Il Cagliari gela lo Stadium per un attimo con Sebastiano Esposito, ma la Juventus è uscita rapidamente fuori dal guscio - a furia degli attacchi ricevuti dalla Curva - grazie alla doppietta glaciale di Kenan Yildiz: è 2-1 all'intervallo, in attesa della ripresa.

Una montagna russa di emozioni il primo tempo di Juventus-Cagliari. Prima c'è stata una gara spinosa e rude in ogni zona di campo, nella quale i bianconeri di Spalletti hanno faticato parecchio a scardinare la muraglia rossoblù. Finché una galoppata vincente di Palestra ai danni di Kostic ha spalancato la ripartenza ai sardi, arrivati in gol con Sebastiano Esposito. Ammutolito lo Stadium, eppure nemmeno il tempo di raccogliere palla in porta che i bianconeri hanno risposto immediatamente con il lampo di Yildiz un minuto dopo, bucando Caprile.

Chi, se non lui? Stappata la partita e rotti gli equilibri, la Juventus con pazienza e volontà è riuscita non solo a riaprire il match, ma anche a ribaltare le cose e a guadagnarsi il vantaggio nuovamente con Yildiz: bella giocata di McKennie a servire di tacco Kalulu, ottima intuizione al limite dell'area per il turco in maglia numero 10 che si è spostato palla sul sinistro e ha fulminato i rossoblù 2-1 agli sgoccioli dei due minuti di recupero concessi prima dell'intervallo.